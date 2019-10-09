رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يعقد أول مؤتمر صحفي عقب وصوله الأرض

يعقد صباح اليوم أول رائد فضاء إماراتي مؤتمره الصحفي الأول عقب وصوله من المحطة بالاشتراك مع رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، وسوف ننقل البث المباشر للمؤتمر على موقع RT العربية

وقد وصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، وأوليكسي أوفتشينين على متن مركبة الفضاء "سويوز -إم إس12" 3 اكتوبر الجاري. وقد قضى المنصوري على متن المحطة الفضائية الدولية 8 أيام.

المصدر: RT