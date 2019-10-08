مسبار "ناسا" يعثر على بحيرات مالحة كانت موجودة في المريخ

كشفت رواسب الملح التي حللها مسبار كريوسيتي التابع لوكالة "ناسا" أن سطح المريخ كان يضم بحيرات من المياه المالحة قبل أن تتبخر، منذ نحو 3.3 إلى 3.7 مليار سنة.

وباستخدام البيانات التي جمعها المسبار، توصل العلماء إلى أن فوهة المريخ التي يبلغ عرضها 100 ميل على سطح الكوكب، والتي يطلق عليها اسم Gale، كانت ذات مرة، جزءا من بحيرات صغيرة مالحة وبرك، قبل نحو 3.5 مليار سنة.

NASA / Maksym Bocharov

وعثر العلماء على أملاح مختلفة، بينها أملاح الكبريتات في الصخور الرسوبية التي يرجع تاريخها إلى ما بين 3.3 و3.7 مليار عام، كما وجدوا تراكمات ملحية في كبريتات الكالسيوم، إلى جانب طبقة أرق من كبريتات المغنيسيوم، وهو ما يدل على أن هذه الأملاح هي آثار لفترة من الملوحة العالية للبحيرات التي كانت شائعة على سطح الكوكب، والتي ربما كانت قادرة على احتضان الحياة، قبل أن يصبح الكوكب أكثر جفافا.

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وقال ويليام رابين، المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة: "إن فهم متى وكيف بدأ مناخ الكوكب في التطور هو جزء من لغز: متى وكيف كان المريخ قادرا على دعم الحياة الميكروبية على سطحه".

وأضاف رابين أن فوهة Gale، وهي من بقايا تأثير قوي لاصطدام كويكب أو نيزك، تحتفظ "بسجل فريد من نوعه للمريخ المتغير" ما يجعلها المكان المثالي للبحث عن أدلة تتعلق بمناخ الكوكب القديم.

وتحتوي فوهة معروفة باسم Old Soaker، على علامات لوجود واحة قديمة، تاركا وراءه ما يبدو أنه قاع بحيرة من الطيف الجاف والمتكسر.

ويعتقد العلماء أن المنطقة مرت بدورات من الفترات الرطبة والجافة قبل أن تتصحر في النهاية وتصل إلى وضعها الحالي.

المصدر: RT