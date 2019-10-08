S7 تنقل منصة إطلاق الصواريخ الفضائية من أمريكا إلى روسيا

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن شركة S7 تتجهز لنقل منصتها المخصصة لإطلاق صواريخ الفضاء من الولايات المتحدة إلى روسيا.

وأشارت المصادر إلى أن منصة Odyssey المخصصة لإطلاق صواريخ الفضاء من البحر، والمملوكة من شركة S7 الروسية، تخضع حاليا لتفكيك المعدات غير الروسية منها استعدادا لنقلها من الولايات المتحدة إلى الشرق الأقصى الروسي.

ومن بينها معدات اتصال من تصنيع شركة "بوينغ" الأمريكية، ومعدات كانت قد خصصت لإطلاق صواريخ الفضاء الأوكرانية "زينيت".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المنصة جاهزة تقريبا لتنقل إلى روسيا، لكن الشركة المالكة تنتظر التصريحات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية في الولايات المتحدة، وتجري حاليا مفاوضات بين الشركة وتلك الجهات في هذا الشأن.

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وكان المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد ذكر في وقت سابق أن منصة Odyssey قد تنتقل من أمريكا إلى روسيا، وأن أحد الأماكن التي قد تخصص لتثبيتها سيكون ميناء "بولشوي كامين" الذي يقع قرب فلاديفوستوك.

المصدر: فيستي