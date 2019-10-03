المسبار "هيابوسا-2" يرسل روبوتا إلى الكويكب "ريوغو"

أعلنت وكالة كيودو اليابانية، أن المسبار الياباني "هيابوسا-2" أرسل إلى الكويكب "ريوغا" روبوتا صغيرا جديدا لدراسة سطحه كمهمة أخيرة قبل عودته إلى الأرض نهاية عام 2020.

وسوف يدرس الروبوت Minerva II2 الجاذبية على الكويكب "ريوغو"، على أمل فهم آلية نشوء المنظومة الشمسية والحياة على الأرض. وسيبقى الروبوت يدور في مدار حول الكويكب مدة خمسة أيام قبل أن يهبط على سطحه.

أما المسبار "هيابوسا-2" فسيبقى على ارتفاع 8-10 كيلومترات فوق الكويكب ويستمر بالتقاط الصور لسطحه. وقد سبق أن هبط روبوتان على سطح الكويكب "ريوغو" بنجاح في سبتمبر عام 2018 ، وأرسلا صورا عديدة عن سطحه الصخري.

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ويذكر إن المسبار الياباني "هيابوسا-2" كان قد أطلق إلى الفضاء عام 2014 باتجاه الكويكب "ريوغو" الذي يبعد عن الأرض 340 مليون كيلومتر، ويبلغ قطر هذا الكويكب حوالي 900 متر.

ويعتقد العلماء أنهم سيحصلون فيه على أجوبة عن كيفية ولادة المنظومة الشمسية قبل 4.6 مليار سنة ونشوء الحياة على الأرض.

يمر مدار الكويكب بالقرب من مداري الأرض والمريخ، لذلك يأمل العلماء العثور على آثار الماء والمواد العضوية في تربته.

المصدر: نوفوستي