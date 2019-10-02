"بوينغ" تطلق مركبتها المأهولة إلى الفضاء العام القادم

ذكرت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن شركة "بوينغ" الأمريكية قد تطلق مركبة Starliner في رحلة مأهولة إلى الفضاء العام المقبل.

وقال المدير العام لـ"روس كوسموس" دميتري روغوزين: "من خلال المفاوضات التي أجريناها مع "بوينغ" في قاعدة بايكونور الفضائية علمنا أنها تجري مباحثات مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية حول إطلاق مركبات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية، نأمل أن يتوصل الطرفان إلى صيغة مشتركة حتى نهاية العام الجاري كي يتمكن الرواد من الاعتماد على مركباتهم العام القادم.. نتمنى لهم النجاح".

وأضاف المسؤول "قد تساهم المركبات الأمريكية في الأعوام القادمة في إيصال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، لكن عدد المركبات التي ستطلقها روس كوسموس إلى الفضاء لن يقل عمّا هو حاليا.. لقد أجرينا مباحثات ووقعنا عقودا مع وكالة الفضاء الأوروبية وعدد من الدول لإيصال الرواد نحو المحطة الفضائية الدولية، وربما نضطر لزيادة عدد المركبات التي ستطلق نحو الفضاء في السنوات القادمة".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد توقفت عن إرسال الرواد من الأرض نحو محطة الفضاء الدولية بعد أن تخلت عن برنامج Space Shuttle الفضائي عام 2011، وأصبحت روسيا هي الدولة الوحيدة التي ترسل مركباتها لإيصال الرواد إلى المحطة وإعادتهم إلى الأرض مجددا. ولكسر هذا الاحتكار بدأت شركتا "بوينغ" و"سبيس إكس" الأمريكيتين بتطوير مركبات تأملان من خلالها منافسة مركبات "سويوز" الفضائية الروسية.

المصدر: فيستي