روسيا تطلق قمرا لدراسة الحقل المغناطيسي للأرض

أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير قمر صناعي خاص لدراسة الحقل المغناطيسي للأرض.

وأشارت شركة "لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية إلى أن خبراءها سينتهون من تطوير قمر "ريزونانس" الجديد خلال العامين القادمين، ليتحققوا من جاهزيته وقدراته على تحمل الظروف الفضائية، ويطلقوه في مهمته عام 2026.

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وأوضحت أن القمر الصناعي المذكور متطور ومخصص لدراسة الحقل المغناطيسي للأرض، كما سيساهم في قياس موجات البلازما المتعددة النطاقات في محيط كوكبنا، وسيحصل على تقنيات خاصة ستستعمل فيما بعد في مرصد ARKA الشمسي.

ومن المفترض أن يعمل "ريزونانس" 3 سنوات في الفضاء، في مدارات بيضاوية تبعد ما بين 6 آلاف و160 ألف كلم عن الأرض.

وتبعا للخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فإن الخبراء في شركة " لافوشكين" يسعون لتطوير عدد من هذه الأقمار، سيطلقون 4 منها كدفعة أولية في إطار برنامج فضائي هدفه دراسة محيط الأرض، والحدد من التهديدات التي تؤثر على عمل الأقمار الصناعية والمركبات في الفضاء.

المصدر: فيستي