شركة روسية خاصة تنوي غزو الفضاء بمركبات جديدة

أعلنت الشركة الروسية الدولية الخاصة لأنظمة الفضاء عن نيتها تطوير مركبات جديدة ستستخدم في الرحلات غير المأهولة التي ستطلق نحو محطة الفضاء الدولية مستقبلا.

وأوضحت الشركة أن مركبتها الجديدة ستحمل اسم Argo تيمنا باسم إحدى السفن الموجودة في الأساطير اليونانية القديمة.

ومن المفترض أن تبنى هذه المركبة بالتعاون مع الخبراء من مؤسسات "روس كوسموس" و"روس آتوم" و"روستيخ" الحكومية الروسية، لتكون مركبة فضائية متعددة الاستخدامات، يمكن إطلاقها في 20 رحلة فضائية.

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وستبلغ كلفة إنتاج هذه المركبة نحو 11.5 مليون دولار، ومن المفترض أن تكون قادرة على نقل حمولات يصل وزنها إلى طنين من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية، وأن تحمل من المحطة نحو الأرض بضائع يصل وزنها إلى 1000 كلغ.

وتبعا للخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" فإن أول اختبار طيران لهذه المركبة من دون حمولة من المفترض أن يجري عام 2023، وعام 2026 من المفترض أن تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية محمولة على صواريخ soiuz 2.1b و صواريخ soiuz-5.

المصدر: نوفوستي