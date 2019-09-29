إيلون موسك لا يؤمن بوجود مخلوقات على الكواكب الأخرى

قال إيلون موسك رئيس شركة SpaceX، إنه لا يؤمن بوجود مخلوقات وكائنات فضائية، على الكواكب الأخرى في مجرتنا الشمسية.

وأضاف موسك، خلال فعالية في ساحة الإطلاق بأمريكا، حيث تم تثبيت أول نموذج مجمع بالكامل من الصاروخ Starship: "على حد علمي، نحن البشر، المخلوقات العاقلة الوحيدة في الكون. قد توجد حياة هناك، ولكننا لم نشاهد قط أي دلائل على وجودها. من جانبي، أنا لم أشاهد، أي علامات تدل على وجود الكائنات الفضائية الأخرى".

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واستهزأ بالأخبار، التي تزعم بوجود كائنات فضائية، في قبضة الجيش الأمريكي في ما يسمى بالمنطقة 51.

Starship halves being joined pic.twitter.com/7pdxfh8e81 — Elon Musk (@elonmusk) 27 сентября 2019 г.

في الوقت نفسه ، أشار موسك إلى أن الجنس البشري "لم يعد لديه سوى 700 مليون سنة" لينقذ نفسه ويهرب من الأرض، قبل أن تدمرها الشمس، ودعا إلى غزو الفضاء والكواكب الأخرى.

المصدر: نوفوستي