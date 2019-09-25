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سكان موسكو على موعد مع المحطة الفضائية الدولية اليوم!

الفضاء

سكان موسكو على موعد مع المحطة الفضائية الدولية اليوم!
pexels.com/Artem Beliaikin
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أكد خبراء من متحف الفضاء في موسكو أن سكان العاصمة الروسية سيتمكنون اليوم، الأربعاء 25 سبتمبر، من مشاهدة المحطة الفضائية الدولية بالعين المجردة.

وقال بيان صادر عن المتحف "سيتمكن سكان العاصمة في الـ من 25 سبتمبر من مشاهدة المحطة الفضائية الدولية في أفق سماء مدينتهم، حيث ستظهر المحطة في الأفق الجنوبي لموسكو، وستتحرك من اليمين باتجاه الشرق، وعلى من يرغب في رؤيتها بوضوح التوجه إلى أي مكان مفتوح أو سطح مبان مرتفعة في المدينة".

وأشار البيان إلى أن المحطة من المفترض أن تشهد اليوم التحام مركبة "سويوز" الروسية بها، والتي ستحمل إليها 3 رواد، هم الروسي، أوليغ سكريبوتشكو، والأمريكية جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري.

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وسينضم هؤلاء الرواد إلى الرواد الموجودين على متن المحطة حاليا (الروسيان، أليكسي أوفتشينين وألكسندر سكفورتسوف، والأمركيين، نيك هيغ وكريستينا كوك وأندرو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو).

ومن المفترض أن يبقى رائد الفضاء الإماراتي على متن المحطة 8 أيام، ليعود بعدها إلى الأرض برفقة أوفتشينين وهيغ.

المصدر: نوفوستي

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