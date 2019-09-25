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طاقم المحطة الفضائية الدولية يستعد لمأدبة غداء مشتركة لتذوق الأطباق العربية

الفضاء

طاقم المحطة الفضائية الدولية يستعد لمأدبة غداء مشتركة لتذوق الأطباق العربية
Sputnik Sergey Mamontov
الصاروخ "سويوز-إف غي" على منصة الإطلاق
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يستعد طاقم المحطة الفضائية الدولية بعد استقبال المركبة "سويوز إم إس-15" التي تحمل أول رائد فضاء من دولة الإمارات العربية لتنظيم مأدبة غداء يوم 29 سبتمبر لتذوق الأطباق العربية.

ويعمل حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية، الروسيان أليكسي أوفتشينين وألكسندر سكفورتسوف، ونيك هيغ وكريستين كوك وأندرو مورغان من الولايات المتحدة ولوقا بارميتانو من إيطاليا.

وقد تقرر إطلاق المركبة الفضائية الروسية المأهولة "سويوز إم إس-15" بواسطة صاروخ النقل "سويوز-إف غي" من مطار بايكونور الفضائي، في الساعة 16.57 (بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، التي تحمل إلى المحطة الفضائية الدولية كل من الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مائير وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، حيث من المقرر التحامها بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 22.45 من نفس اليوم.

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وقد أصبح معلوما أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يحمل معه إلى المحطة الفضائية الدولية أطباقا عربية مختلفة لمأدبة غداء مشتركة يحضرها تسعة رواد فضاء.

هذا وسوف يمكث المنصوري في المحطة الفضائية الدولية ثمانية أيام يعود بعدها يوم 3 أكتوبر 2019 مع رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ إلى الأرض على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -12"، التي وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستنفصل عن المحطة الفضائية في الساعة 10.36 (بتوقيت موسكو) وتهبط عند الساعة 13.58 (بتوقيت موسكو) من نفس اليوم في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي

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