ما مدى خطورة الكويكب الكبير الذي يقترب من الأرض؟

أعلن دميتري فيبي، رئيس قسم الفيزياء وتطور النجوم في معهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الكويكب الضخم الذي يقترب من الأرض لا يشكل أي خطورة على كوكبنا إلا إذا اصطدم به.

وقال فيبي في حديث لقناة RT، "يقترب هذا الكويكب من الأرض على مسافة بعيدة جدا. ولكن يمكن لأي كويكب أن يؤثر في الأرض فقط في حال اصطدامه بها. ولكن عندما يحلق بعيدا عن كوكبنا كما في حالة هذا الكويكب فلا تأثير له".

ووفقا له، مع ذلك هذا حدث روتيني، كما أن أبعاده التي تقدر بـ 190-430 مترا.

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وكان مركز "ناسا" لمتابعة الأجسام القريبة من الأرض، قد أعلن أن الكويكب 523934 ((1998 FF14 سيحلق على مسافة 4.2 مليون كيلومتر عن الأرض. وحجم هذا الكويكب يعادل حجم 2-3 حجم هرم خوفو الذي يبلغ ارتفاعه 139 مترا.

المصدر: نوفوستي