إيقاظ رواد الفضاء ليلا لإنقاذ نتائج التجارب

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن الخبراء أيقظوا ليلة الخميس، الرواد الأمريكيين العاملين في المحطة الفضائية الدولية لإنقاذ نتائج التجارب المحفوظة في غرفة التبريد.

وتفيد "ناسا" بأن خبراء مركز مارشال للبعثات الفضائية، أيقظوا رواد الفضاء الأمريكيين الموجودين على متن المحطة الفضائية الدولية، بسبب الانخفاض الكبير في درجة الحرارة بغرفة التبريد Glacier-2 الموجودة في القطاع الأمريكي، التي يحتفظ رواد الفضاء فيها بنتائج التجارب العلمية التي يجرونها على متن المحطة، مثل عينات اللعاب، الدم، البول العائدة لرواد الفضاء أنفسهم.

وطلب الخبراء من رواد الفضاء نقل هذه النتائج من المجمدة إلى أكياس التبريد الثنائية.

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ويوجد على متن المحطة الدولية رواد فضاء من روسيا- أليكسي أوفتشينين و ألكسندر سكفورتسوف، ومن الولايات المتحدة-نيك هيغ، وكريستين كوك، وأنريو مورغان، ومن إيطاليا- لوقا بارميتانو. وسوف يلتحق بهم نهاية الشهر الجاري الروسي أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكية جيسيكا مائير والإماراتي هزاع المنصوري.

المصدر: نوفوستي