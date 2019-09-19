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رائد روسي يصلح خللا في المحطة الفضاء الدولية

الفضاء

رائد روسي يصلح خللا في المحطة الفضاء الدولية
Nasa
صورة من الأرشيف
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أكدت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن رائد الفضاء الروسي، الكسندر سكفورتسوف، بدأ بإصلاح إحدى المنظومات المهمة في عمل محطة الفضاء الدولية.

وتبعا للوكالة فإن سكفورتسوف باشر العمل في إصلاح منظومة "كورس" المخصصة لاستقبال المركبات الفضائية، ومساعدتها على الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، والتي عانت من بعض المشلات التقنية والفنية مؤخرا.

وأشارت مصادر مطلعة في مجال الفضاء، في وقت سابق إلى أن المشكلات التقنية التي عانت منها المنظومة المذكورة قد أثرت على التحام مركبة Soyuz MS-14 بالمحطة الفضائية منذ مدة، وأجبرت المركبة على التحليق في الفضاء لفترة إضافية إلى حين تفعيل عمل المنظومة بشكل صحيح.

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ومن جانبه أكد مدير وكالة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، على أن الرواد الروس المتواجدين على متن محطة الفضاء الدولية حاليا سيفحصون جميع منظومات الالتحام فيها، وخصوصا منظومة "كورس" استعدادا لإرسال مركبة Soyuz MS-15 إليها، والتي من المفترض أن تنطلق في الـ 25 من سبتمبر الجاري.

المصدر: فيستي

 

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