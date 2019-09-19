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تأجيل إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي

الفضاء

تأجيل إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي
Sputnik Grigory Sysoev
تأجيل إطلاق الأقمار الصناعية الكورية الجنوبية
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أعلن المدير العام لشركة خدمات إطلاق الصواريخ الروسية، ألكسندر سيركين، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي لسبر الأرض CAS500-2 بواسطة الصاروخ الروسي Soyuz-2.1a إلى عام 2021.

وقال سيركين في شريط فيديو عرض على قناة مؤسسة "روس كوسموس"، "سيتم إطلاق الأقمار الصناعية الكورية الجنوبية بما فيها  CAS500-2 ضمن برنامج الاطلاق التجاري المقبل في بداية عام 2021".

وتجدر الإشارة إلى ان الاتفاق مع الجانب الكوري الجنوبي، بشأن إطلاق هذه الأقمار الصناعية كان قد تم في أغسطس عام 2017 ، على أن يحملها إلى الفضاء صاروخ النقل الروسي Soyuz-2.1a مع وحدة التعجيل "فريغات".

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المهمة الرئيسية للقمرين الصناعيين CAS500-1 و CAS500-2هي التقاط صور لسطح الأرض بنظامي panchromatic شديد الحساسية للألوان، ومتعدد الأطياف، باستخدام نظام سبر الأرض فائق الدقة AEISS-C.

المصدر: نوفوستي

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