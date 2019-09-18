هل ستصطدم "جينيسيس-2" الأمريكية بالقمر الصناعي السوفيتي؟

أعلنت شركة Bigelow Aerospace الأمريكية، أنه من المحتمل أن تصطدم وحدة "جينيسيس-2" المنفوخة بالقمر العسكري السوفيتي "كوسموس-1300" في المدار.

تم إطلاق وحدة "جينيسيس-2" إلى الفضاء عام 2007 في ظروف صعبة، بعد ذلك تمت تعبئتها بالهواء. عملت هذه الوحدة مدة 2.5 سنة في الفضاء. قبل ذلك كانت الشركة المصممة Bigelow Aerospace قد أطلقت "جينيسيس-1"، حيث كانت الشركة تنوي إنشاء محطة فضائية من وحدات قابلة لتغيير شكلها.

أما القمر الصناعي العسكري السوفيتي "كوسموس-1300" فقد أطلق عام 1981 لمصلحة الاستخبارات السوفيتية.

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وقد حذر العسكريون الأمريكيون الشركة المصممة، من أن احتمال اصطدام الوحدة بالقمر السوفيتي خلال 15 ساعة المقبلة، تعادل 6%.

من جانبها أشارت الشركة المصممة إلى أن مثل هذا الخطر يؤكد من جديد أن المدار الأرضي المنخفض أصبح مملوءا بالنفايات الفضائية.

ويذكر أن القمر الصناعي الروسي "كوسموس-2251" اصطدم في المدار عام 2009 بالقمر الصناعي الأمريكي Iridium 33 ، وتمكنت حينها الأقمار الصناعية العاملة من تغيير مسارها لتلافي الاصطدام بأي كان.

المصدر: نوفوستي