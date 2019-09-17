رائد الفضاء الإماراتي يزرع شجرة في حديقة رواد الفضاء (صور)

نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، تغريدة في صفحته على موقع "تويتر" تتضمن صورة لحديقة رواد الفضاء بقاعدة بايكانور الفضائية، حيث ترسخ تقليد زرع كل رائد فضاء شجرة قبل كل رحلة.

حديقة رواد الفضاء في بايكنور , حيث يزرع الرواد هنا شجرة قبل أول رحلة لهم للفضاء. وهذا تقليد بدأه أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين. وسوف أقوم بزراعة شجرة في هذه الحديقة قبل الانطلاق في المهمة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية.#طموح_زايدpic.twitter.com/NN0e1JY8Cx — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 17, 2019

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كما نشر المنصوري، صورة أول شجرة زرعها أول رائد فضاء يخرج إلى الفضاء، يوري غاغارين، وقال أنه سوف يزرع شجرة في هذه الحديقة قبل انطلاقه في أول مهمة فضائية له. وذيل تغريدته بهاشتاغ #طموح_زايد.

وسوف ينطلق رائد الفضاء الإماراتي ضمن الطاقم الرئيسي للبعثة 61/62 إلى المحطة الفضائية الدولية، 25 سبتمبر الجاري، كمهندس ثان لمركبة "سويوز-15"، بصحبة قائد المركبة، أوليغ سكريبوتشكا (روس كوسموس)، ومهندس المركبة، جيسيكا مير (ناسا).

المصدر: تويتر