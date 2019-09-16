تغيير اسم مذنب اكتشفه عالم فلك روسي

أعلن عالم الفلك الروسي، غينادي بوريسوف، أن الاتحاد الدولي للفلكيين سوف يغير اسم المذنب C/2019 Q4 (Borisov) نظرا لطبيعته البينجمية الفريدة.

وتابع بوريسوف: "سيصدر الاتحاد، على الأرجح، قائمة جديدة بأسماء المذنبات. وبما أن المذنب الذي اكتشفته هو مذنب بينجمي، فسوف يحصل على أرقام أخرى، مع الإبقاء على اسم العائلة بوريسوف".

ويذكر أن اتحاد الفلكيين الدولي سبق أن أكد اكتشاف عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف من شبه جزيرة القرم يوم 30 أغسطس 2019 لمذنب بينجمي أطلق عليه C/2019 Q4 (Borisov)، بواسطة تلسكوب يدوي الصنع، مثبت في قرية ناوتشني في القرم.

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وأضاف بوريسوف قائلا: "لقد تابعت حركة المذنب التي كانت في اتجاه مختلف بعض الشيء عن مسار الكويكبات الرئيسية. وبعد تحديد الاحداثيات راجعت قاعدة البيانات المتوفرة عن الكويكبات، واكتشفت أنه مذنب جديد. وعندما حددت معيار مسافته من كوكب الأرض ، اتضح أن خطورته تشكل 100%، لذلك كان علي وضع احداثياته فورا في الصفحة الدولية لتأكيد الكويكبات الخطرة، وكتبت بأن هذا ليس كويكبا بل مذنب".

المرصد: نوفوستي