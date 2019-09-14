"غازبروم" الروسية تبني مصنعا لتجميع الأقمار الصناعية

تعتزم شركة "غازبروم، للأنظمة الفضائية" الروسية أن تقوم في ضواحي موسكو ببناء مصنع لتجميع 4 أقمار صناعية كبيرة أو متوسطة الحجم كل عام.

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وأفاد ناطق باسم الشركة بأن القدرة الإنتاجية للمصنع تسمح لها بتجميع 4 أقمار صناعية كبيرة أو متوسطة الحجم كل عام. ولم يستبعد الناطق أن يقوم المصنع بإنتاج أقمار صناعية صغيرة الحجم.

وأوضح الناطق أن الأقمار الصناعية المخطط لتجميعها في المصنع تتخصص في الاتصال واستشعار الأرض عن بعد. ويتوقع أن تبدأ عملية تجميعها عام 2022.

يذكر أن اتفاقية إنشاء مرفق إنتاجي خاص بتجميع الأقمار الصناعية في مدينة شولكوفو تم توقيعها بين مدير عام شركة "غازبروم، للأنظمة الفضائية"، دميتري سيفاستيانوف، ومحافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.

المصدر: تاس