شركة روسية تصمم روبوتا جديدا يقود مركبة "أوريول" المأهولة

تعمل شركة "تقنيات أندرويد" الروسية على تصميم روبوت جديد سيقود مركبة "أوريول" الفضائية الروسية المأهولة في رحلتيها الاختباريتين الأولى والثانية.

صرح بذلك المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دودوروف، الذي قال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الروبوت الجديد على هيئة الإنسان قد سمي "إسبيتاتيل" (المختبر)، مشيرا إلى أن الروبوت سيكون جاهزا للتحليق الفضائي على متن مركبة "أوريول" ( "فيديراتسيا" سابقا) بحلول عام 2022.

وقال، دودوروف، كذلك إنه لا يستبعد أن يستخدم الروبوت الجديد لاحقا في الرحلات الفضائية بعيدة المدى، بما في ذلك إلى القمر والمريخ.

يذكر أن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أعلن في وقت سابق أنه أمر بتغيير اسم مركبة "فيديراتسيا" إلى "أوريول" (النسر)، ويتوقع أن تقوم بأول رحلة اختبارية غير مأهولة لها عام 2023 من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية المدنية في شرق روسيا.

أما الرحلات المأهولة للمركبة فستبدأ حسب، روغوزين، عام 2025.

المصدر: تاس