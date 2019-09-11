تأجيل إطلاق مركبة الشحن اليابانية إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن تأجيل الإطلاق الثامن لمركبة الشحن اليابانية HTV (كونوتوري) بواسطة صاروخ النقل H-IIB إلى المحطة الفضائية الدولية بسبب الحريق الذي شب في منصة الإطلاق.

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيانها إلى أنه "كان من المقرر إطلاق المركبة في الساعة 6 و33 دقيقة و29 ثانية، حسب التوقيت القياسي الياباني (الساعة00.33 حسب توقيت موسكو)، من مطار تانيغاشيما الفضائي، على أن تنفصل عن الصاروخ بعد مضي 15 دقيقة على إطلاقه. ولم يعلن الموعد الجديد لإطلاقها".

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ولم تذكر "ناسا" أي شيء عن سبب نشوب الحريق. ولكن يتوقع أن يتم الإطلاق الثامن والتاسع للمركبة (كونوتوري) مستقبلا ، وفي بداية عام 2020 ينتهي العمل في تحديث المركبة HTV-X. طول المركبة (كونوتوري) 9.8 متر وقطرها 4.4 متر ووزنها 16 طنا.

المصدر: نوفوستي