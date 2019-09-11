محطة الفضاء الصينية ستكون مفتوحة للبلدان الأخرى

أعلن رئيس أكاديمية العلوم الصينية باي تشونيلي، أن محطة الفضاء الصينية التي يجري إنشاؤها حاليا، ستكون مفتوحة لاستخدام البلدان الأخرى.

قال باي تشونيلي، رئيس أكاديمية العلوم الصينية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "محطتنا الفضائية مفتوحة. نحن نرحب باستخدامها من قبل العلماء الأجانب، وليس في ذلك أي مشكلة. بغض النظر عن عدم سماح الولايات المتحدة للصين باستخدام المحطة الفضائية الأمريكية سابقا، نحن منفتحون تماما".

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وتخطط الصين في عام 2020 لتجميع محطة فضائية، حيث ستطلق الوحدة الأساسية "تيانغ" في عام 2020 على أمل إنجاز العمل بحلول عام 2023 بدمج وحدتي المختبر "وينتيانغ" و"مينتيانغ"، حيث سيبلغ وزن المحطة الإجمالي 60 طنا، ومدة خدمتها 10 سنوات وتتسع لطاقم من ثلاثة رواد.

وكان لي غوبينغ، المتحدث الرسمي باسم الإدارة الوطنية للفضاء الصينية قد أعلن سابقا أن بلاده تأمل بتعاون دولي لإنشاء المحطة الفضائية الصينية.

المصدر: نوفوستي