 
مباشر

محطة الفضاء الصينية ستكون مفتوحة للبلدان الأخرى

الفضاء

محطة الفضاء الصينية ستكون مفتوحة للبلدان الأخرى
Globallookpress z03/ZUMAPRESS.com
محطة الفضاء الصينية ستكون مفتوجة للجميع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdsn

أعلن رئيس أكاديمية العلوم الصينية باي تشونيلي، أن محطة الفضاء الصينية التي يجري إنشاؤها حاليا، ستكون مفتوحة لاستخدام البلدان الأخرى.

قال باي تشونيلي، رئيس أكاديمية العلوم الصينية في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "محطتنا الفضائية مفتوحة. نحن نرحب باستخدامها من قبل العلماء الأجانب، وليس في ذلك أي مشكلة. بغض النظر عن عدم سماح الولايات المتحدة للصين باستخدام المحطة الفضائية الأمريكية سابقا، نحن منفتحون تماما".

إقرأ المزيد
الصين تقدم محطتها الفضائية المأهولة لإجراء تجربة روسية صينية في الفضاء
الصين تقدم محطتها الفضائية المأهولة لإجراء تجربة روسية صينية في الفضاء

وتخطط الصين في عام 2020 لتجميع محطة فضائية، حيث ستطلق الوحدة الأساسية "تيانغ" في عام 2020 على أمل إنجاز العمل بحلول عام 2023  بدمج وحدتي المختبر "وينتيانغ" و"مينتيانغ"، حيث سيبلغ وزن المحطة الإجمالي 60 طنا، ومدة خدمتها 10 سنوات وتتسع لطاقم من ثلاثة رواد.

وكان لي غوبينغ، المتحدث الرسمي باسم الإدارة  الوطنية للفضاء الصينية قد أعلن سابقا أن بلاده تأمل بتعاون دولي لإنشاء المحطة الفضائية الصينية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مرشح رئاسي تونسي خلال المناظرات: الفساد الآن على يساري!