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صحيفة: "فيكرام" الهندي لم يتحطم عند هبوطه على القمر

الفضاء

صحيفة:
Sputnik Антон Денисов
قمر
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أعلن مصدر في منظمة بحوث الفضاء الهندية، أن وحدة الهبوط "فيكرام" لم تتحطم عند هبوطها الصعب على سطح القمر، وهي قريبة من المكان المقرر لها.

وتفيد صحيفة Times of India استنادا إلى مصدر في منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) بأن المحطة "تشاندريان-2" وصلت إلى مدارها المقرر حول القمر يوم 20 أغسطس الماضي، وكان على وحدة الهبوط "فيكرام" أن تحط يوم السبت على سطح القمر. جرى كل شيء بصورة طبيعية، ولكن عندما أصبحت الوحدة على ارتفاع 2.1 كيلومتر عن سطح القمر حصل عطل فيها غير مسارها، وإلى الآن لم تعرف الأسباب.

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يقول المصدر، "بعد ذلك نفذت الوحدة هبوطا صعبا على مقربة من المكان المقرر لهبوطها على سطح القمر. الوحدة لم تتحطم إلى أجزاء. نحن نبذل جهودنا لتحديد فيما إذا كان بالإمكان استعادة الاتصال معها".

كان على وحدة "فيكرام" إيصال عربة "براغيان" القمرية التي وزنها نحو 27 كلغم، الذي من المفترض أن يعمل على القمر يوما قمريا واحدا (14 يوما أرضيا) يقوم خلالها بدراسة التركيب المعدني لسطح القمر، ويسجل النشاط الزلزالي له.

بلغت كلفة هذه البعثة زهاء 125 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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