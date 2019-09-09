"إينيرغيا" الروسية تحضر مركبتين فضائيتين مأهولتين

تعمل مؤسسة "إينيرغيا" على بناء مركبتين فضائيتين مأهولتين من طراز "أريول"ـ إحداها ستكون مكوكية وتطلق بواسطة صواريخ النقل الثقيلة Angara-A5 و Yenisei، إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال نيقولاي سيبستيانوف، المدير العام للمؤسسة، في حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نعمل حاليا على بناء مركبتين من نوع "أريول". أول إطلاق تجريبي سيكون عام 2023 بواسطة الصاروخ Angara-A5".

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وأضاف، "المركبة الثانية-مكوكية ستطلق عام 2024 غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وفي عام 2025 ستطلق مأهولة. ونأمل استخدامها للرحلات الفضائية البعيدة".

المصدر: نوفوستي