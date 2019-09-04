القمر الصناعي الروسي "الضال" يقترب من "إنتلسات" الأمريكي

وفقا لمنظومة المتابعة الفضائية CelesTrak، اقترب القمر الصناعي الروسي "الضال" من قمر الاتصالات الأمريكي "إنتلسات" في المدار الثابت للأرض.

يفيد موقع c4isrnet استنادا إلى منظومة المتابعة الفضائية، بأن القمر الصناعي الروسي "لوتش" اقترب يوم 27 أغسطس من قمر الاتصالات الأمريكي "إنتلسات 17" وتوقف على مسافة منه. واستنادا إلى بيانات For World Safe Foundation، يؤكد الموقع أن القمر الروسي عمل الشيء ذاته 17 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد عبرت عن قلقها من مناورات القمر الروسي "لوتش". وأيضا في سبتمبر 2018 اتهمت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي روسيا بـ "السلوك العدائي" بعد أن اقترب القمر "لوتش" من القمر الصناعي العسكري الفرنسي Athena-Fidus.

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يشير الموقع c4isrne إلى أن الصين والولايات المتحدة تمتلكان أقمارا مشابهة للقمر الروسي "لوتش"، وأن الأقمار الصناعية من هذا النوع اقتربت عدة مرات من الأقمار الصناعية الروسية والصينية، حيث أطلقت الولايات المتحدة أعوام 2014-2016 أربعة أقمار صناعية لهذا الغرض، ووفقا للبيانات الرسمية تحلق هذه الأقمار فوق وتحت المدار الثابت للأرض (المدار الدائري الذي ارتفاعه 35786 كلم) مع استخدام أجهزة بصرية-إلكترونية لتصور الأقمار والمواقع الفضائية.

كان القمر الروسي "لوتش" قد أطلق إلى الفضاء في 27 سبتمبر 2014 ضمن إطار البرنامج الفضائي الروسي لأعوام 2006-2015، ومهمته توفير الاتصالات للقطاع الروسي في محطة الفضاء الدولية، والأجهزة الفضائية منخفضة المدار، وصواريخ النقل ووحدات التعجيل مع المحطات الأرضية.

المصدر: نوفوستي