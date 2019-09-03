قمر صناعي أوروبي يتحاشى الاصطدام بقمر موسك

تمكن القمر الصناعي الأوروبي Aeolus من المناورة لتحاشي الاصطدام بقمر اتصالات من مجموعة Starlink التي أطلقتها شركة إيلون موسك "سبيس إكس".

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية على موقعها في "تويتر" إلى أن القمر الصناعي Aeolus قام بتشغيل المحركات ما سمح له بالارتفاع إلى مدار أعلى، وبذلك تحاشى الاصطدام بقمر شبكة Starlink. وتلك هي المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه المناورة.

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وتعد شبكة Starlink أقمار الجيل القادم، ويمكنها توفير الإنترنت لسكان الأرض على نطاق واسع. عمليا بدأ تنفيذ هذا المشروع في فبراير 2018. ومن المقرر إطلاق 12 ألف قمر صناعي إلى الفضاء للعمل ضمن هذه الشبكة. وتقدر كلفة المشروع بـ 10 مليارات دولار، ولكن الخبراء يقولون إن هذا الرقم أقل من التكلفة الحقيقية. هذا وقد تم في شهر مايو عام 2019 إطلاق 60 قمرا منها إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي