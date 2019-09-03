 
مباشر
عاجل
مصادر لـRT: الأجهزة الأمنية المصرية تداهم أوكارا لمسلحين بالشيخ زويد في سيناء وتعتقل عددا منهم

قمر صناعي أوروبي يتحاشى الاصطدام بقمر موسك

الفضاء

قمر صناعي أوروبي يتحاشى الاصطدام بقمر موسك
Globallookpress
قمر صناعي أوروبي يتحاشى الاصطدام بقمر موسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcko

تمكن القمر الصناعي الأوروبي Aeolus من المناورة لتحاشي الاصطدام بقمر اتصالات من مجموعة Starlink التي أطلقتها شركة إيلون موسك "سبيس إكس".

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية على موقعها في "تويتر" إلى أن القمر الصناعي Aeolus قام بتشغيل المحركات ما سمح له بالارتفاع إلى مدار أعلى، وبذلك تحاشى الاصطدام بقمر شبكة Starlink. وتلك هي المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه المناورة.

إقرأ المزيد
"سبيس إكس" تفقد الاتصال بثلاثة أقمار صناعية

وتعد شبكة Starlink أقمار الجيل القادم، ويمكنها توفير الإنترنت لسكان الأرض على نطاق واسع. عمليا بدأ تنفيذ هذا المشروع في فبراير 2018. ومن المقرر إطلاق 12 ألف قمر صناعي إلى الفضاء للعمل ضمن هذه الشبكة. وتقدر كلفة المشروع بـ 10 مليارات دولار، ولكن الخبراء يقولون إن هذا الرقم أقل من التكلفة الحقيقية. هذا وقد تم في شهر مايو عام 2019 إطلاق 60 قمرا منها إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يهنئ بولندا باحتلال النازيين لها ومواقع التواصل تتساءل عن التالي