"ناسا" تستكمل بناء تلسكوبها الفضائي العملاق للبحث عن حياة غريبة

أكملت "ناسا" أخيرا تجميع تلسكوب "جميس ويب" الفضائي، خليفة تلسكوب هابل، والذي تهدف مهمته إلى البحث عن حياة غريبة ودراسة أصول الكون.

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وواجه المرصد الفضائي الكبير الجديد التابع لوكالة الفضاء الأمريكية العديد من العقبات، فضلا عن تجاوزه للتكاليف المخصصة لبنائه منذ الإعلان عنه في عام 2009، حيث تضاعفت قيمته المبدأية نحو 9.7 مليار دولار، مع تأخير إضافي في موعد جاهزيته لمدة سبع سنوات.

ومن المتوقع أن تبدأ مهمة خليفة هابل، التلسكوب "الأكبر والأقوى على الإطلاق"، في مارس 2021.

وقام المهندسون بوضع التلسكوب بعناية على جسم المركبة باستخدام رافعة، يوم الأربعاء 28 أغسطس، وسيحاط التلسكوب بالكامل في النهاية بدرع واق من الشمس، قابل للطي، لحماية الأدوات عالية التقنية المثبتة على متنه طوال فترة تشغيلها.

Congrats to the James Webb Space Telescope on a major milestone. For the 1st time ever, the spacecraft and telescope have been joined together as one observatory. After further integration, @NASAWebb will undergo tests before it is shipped for launch. https://t.co/nGnjdpS5Hrpic.twitter.com/4LzeDiggsB — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) August 28, 2019

وبمجرد إطلاقه، سيكون تلسكوب "جيمس ويب" بحجم ملعب تنس في الفضاء، وسيعرض الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء، ما سيمكن العلماء من معالجة أكبر الأسئلة الكونية المحيرة، عندما يتم تشغيله في "نقطة لاغرانج 2" (Sun-Earth Lagrange Point 2)، وهي نقطة مستقرة للجاذبية في النظام الشمسي على بعد نحو 1.5 مليون كلم من الأرض.

The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb

More about this milestone: https://t.co/ZRwjFwMj6Ipic.twitter.com/RlWcKhERBp — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 28, 2019

وسيبحث التلسكوب المتقدم عن علامات الحياة على الكواكب القريبة ويدرس تشكيلات النجوم والمجرات الأولى منذ نحو 13.5 مليار عام، باستخدام ظاهرة "العدسة المكبرة المجرية" المعروفة باسم "عدسة الجاذبية" (gravitational lensing). ويقود هذا المشروع وكالة "ناسا"، بدعم من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

The #USOpen starts today! Can you imagine a spacecraft the size of a tennis court? To see infrared light from faraway objects, #NASAWebb needs to be very cold! Our sunshield (~21x14 m in size) will shade Webb and keep it < ~50 Kelvin (-370°F or -223°C). https://t.co/1dD7d3EF9vpic.twitter.com/BDd4vH9zhw — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 26, 2019

المصدر: RT