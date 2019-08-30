"روس كوسموس" تعترف بجدوى مشروع السياحة الفضائية

وافق المعهد الرئيس لمؤسسة "روس كوسموس" على الإمكانية التقنية وجدوى تنفيذ مشروع شركة "كوسموكورس" بشأن إرسال السياح إلى مدار شبه فضائي.

وقال مصدر في شركة "كوسموكورس" في تصريح لوكالة "نوفوستي"، "بينت نتائج التحليل الباليستي الذي أجراه خبراء المعهد المركزي للبحوث العلمية عن المسارات الاسمية للصواريخ الفضائية القابلة للاستخدام ثانية، تطابقها مع بيانات شركة "كوسموكورس" وبناء على ذلك أكدوا على الإمكانية التقنية لتنفيذ مخطط الرحلات المقدم عن تحليق المجمع الفضائي شبه المداري القابل لاستخدامه ومكوناته ثانية". وأضاف المتحدث، هذه المعلومات أرسلها خبراء المعهد إلى مؤسسة "روس كوسموس".

إضافة لهذا طلب المعهد من شركة "كوسموكورس" تزويده بمعلومات إضافية عن منطقة إنشاء المطار الفضائي لهذه الرحلات السياحية.

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وكانت شركة "كوسموكورس" الخاصة قد أعلنت سابقا عن توقيع اتفاقية بشأن إنشاء المطار الفضائي في ضواحي مدينة نيجني نوفغورود، وقد حصلت سابقا من مؤسسة "روس كوسموس" على ترخيص بمزاولة النشاط الفضائي. ومن المنتظر أن تنفذ أول رحلة سياحية وفق هذا المشروع عام 2025 وتستمر حسب الخطة الموضوعة 15 دقيقة منها خمس دقائق في المدار شبه الفضائي، وتكون كلفتها 200-250 ألف دولار. تخطط الشركة لتنفيذ 115 رحلة في السنة.

المصدر: نوفوستي