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محافظ سامارا الروسية يستعد لرحلة فضائية بصاروخ من "بروغريس"

الفضاء

محافظ سامارا الروسية يستعد لرحلة فضائية بصاروخ من
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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أعرب محافظ سامارا الروسية عن استعداده للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية بصاروخ من صناعة مركز "بروغريس" الفضائي في سامارا الذي ينتج صواريخ "سويوز".

وجاء ذلك تعليقا على اقتراح قدمه له مدير عام مؤسسة" روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، بالانطلاق إلى الفضاء.

وقال، دميتري أزاروف: أنا جاهز للتحليق بصاروخ من تصنيع مركزي الفضائي إلى أي مكان لأنني واثق تماما بأمان تلك الصواريخ. وفي حال أمر الوطن بالانطلاق إلى الفضاء أنا جاهز".

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يذكر أن مدير عام مؤسسة" روس كوسموس"، دميتري روغوزين كان قد أعلن خلال زيارته لمقاطعة سامارا ومركز" بروغريس" الفضائي التابع لـ "روس كوسموس" أنه لن ينطلق إلى الفضاء لطول قامته 1.8 متر الذي لا يناسب الرحلات الفضائية  فاقترح مازحا لمحافظ سامارا  بأن ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية بصاروخ "سويوز" الذي ينتج في مقاطعة سامارا.

جدير بالذكر أن مركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية هو أَكبر شركة منتجة للصواريخ الفضائية في روسيا والعالم. وتحققت غالبية الرحلات الفضائية المأهولة بالصواريخ من تصنيع هذا المركز، بما في ذلك الرحلة الفضائية التي قام بها عام 1961 يوري غاغارين.

المصدر: تاس

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