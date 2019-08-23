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المهمة القمرية الهندية تطلق أول صورة لسطح القمر

الفضاء

المهمة القمرية الهندية تطلق أول صورة لسطح القمر
Reuters Shailesh Andrade
القمر
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أصدرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أول صورة للقمر التقطتها المهمة القمرية "تشاندريان 2".

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المحطة القمرية
المحطة القمرية "تشاندريان-2" في مدار القمر

والتُقطت الصورة الواضحة على بعد نحو 2650 كم من سطح القمر، بينما كانت المركبة الفضائية تدور حول قمر كوكبنا يوم الأربعاء 21 أغسطس. ويمكن رؤية حفر "أبولو" وحوض Mare Orientale في الصورة التفصيلية المذهلة.

ودخلت "تشاندريان 2" المدار القمري في 19 أغسطس، بعد إطلاقها في 22 يوليو. ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 6 سبتمبر المقبل، ما يجعل الهند رابع بلد يقوم بذلك بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة.

المصدر: RT

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