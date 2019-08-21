"بوينغ" تؤجل الإطلاق التجريبي لمركبة "ستارلاينر"

أعلن مصدر روسي في قطاع الصواريخ والفضاء، أن شركة "بوينغ" أجلت الإطلاق التجريبي للمركبة "ستارلاينر" إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن شركة "بوينغ قررت تأجيل إطلاق المركبة غير المأهولة من 17 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، والمركبة المأهولة من 30 نوفمبر إلى 30 ديسمبر من السنة الحالية.

ويذكر أن الموعد الأول لإطلاق المركبة "ستارلاينر" غير المأهولة كان يوم 17 أغسطس الجاري ومن ثم تأجل إلى 17 سبتمبر المقبل والآن تأجل ثانية. أما المركبة المأهولة فكان من المقرر إطلاقها بداية في الأول من نوفمبر ولكن أعلن عن تأجيل عملية الإطلاق إلى 30 منه، والآن تأجل من جديد.

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ووفقا للمصدر، تعتبر مواعيد الإطلاق الجديدة أولية وليس مستبعدا تأجيلها مرة أخرى. وبعد نجاح الاختبارات سوف تعتمد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" هذه المركبات في الرحلات الفضائية الدورية.

تجدر الإشارة إلى أن المركبة "ستارلاينر" ستطلق إلى الفضاء على متن صاروخ النقل Atlas-5 الذي مرحلته الأولى مزودة بمحركات RD-180 الروسية.

المصدر: نوفوستي