"روس كوسموس" تخطط لتأمين الاتصال بالمحطة الفضائية الدولية عبر الليزر

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" عن نية المؤسسة إجراء تجارب لإنشاء خط ليزر عالي السرعة عام 2021 بين الأرض والقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وصرح مصدر في المؤسسة لوكالة "نوفوستي"، بأن"هناك مخططا لإجراء التجربة الفضائية الدورية بالليزر للاتصالات بين المحطة الفضائية الدولية والأرض في عام 2021".

هذه التجربة ستكون الثانية في هذا المجال يجريها علماء روس، حيث كانت الأولى لنقل المعلومات بين الأرض والمحطة الفضائية الدولية بواسطة الليزر في أعوام 2011-2013، وتضمنت أكثر من 100 جلسة. وقد تمكن الخبراء من بلوغ سرعة تفوق 600 ميغابايت في الثانية، ولكن المنظومة لم تنجح في التشغيل العملي.

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ويخطط في التجربة الجديدة لبلوغ سرعة 10 غيغابيت في الثانية. أما المرحلة الثانية من التجربة فتتضمن إنشاء قناة ليزرية بين المحطة الفضائية الدولية وجهاز فضائي تكون السرعة فيها 1.2 غيغابايت في الثانية.

ومثل هذه التجارب تجرى في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والصين.

المصدر: نوفوستي