شركة إنتاج الغذاء من الهواء قد تعرض منتجاتها على "روس كوسموس"

ترغب شركة Solar Foods الفنلندية عرض المواد البروتينية التي تنتجها من الماء والهواء والكهرباء، على مؤسسة "روس كوسموس" ولكن لا يزال تحقيق هذه الرغبة صعبا.

ويقول باسي فاينكا مدير الشركة وأحد مؤسسيها، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أعلن باحثون من الجامعة التكنولوجية في مدينة لابينرانتا الفنلندية سابقا ، أنهم أجروا تجربة للحصول على البروتين من الهواء الجوي، وفعلا حققوا نماذج من هذا البروتين.

وسوف تبدأ شركة Solar Foods بإنتاج هذا البروتين تجاريا بعد ثلاث سنوات تقريبا، وقال "لقد أثار هذا الابتكار اهتمام العديد من الوكالات الفضائية في العالم بما فيها الصين. ونحن نريد التعاون مع "روس كوسموس" و"ناسا"، من جهة، ولكن من جانب آخر تتعاون شركتنا مع حاضنة الأعمال التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وتزودنا بمنح مالية. لذلك لا يمكننا الاستجابة لكافة طلبات التعاون مع الوكالات الفضائية الأخرى".

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وأكد مدير الشركة الفنلندية، جاهزية مؤسسته لتحضير أي كمية من هذا البروتين، ولكن المشكلة تكمن في المذاق المطلوب، وقال، "يمكننا توفير الكمية المطلوبة من البروتين. ولكن المسألة الرئيسية هي إلى أي حد يجب أن يشابه الطعام في الفضاء وجبات الأرض، وماذا يفضل رواد الفضاء".

ويذكر أن شركة Solar Foods انضمت في أكتوبر عام 2018 إلى برنامج حاضنة الأعمال التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. ويهدف هذا التعاون بين الجانبين إلى تصميم منظومة لإنتاج البروتين لرواد الفضاء خلال الرحلة إلى المريخ. ويفترض العلماء أن تكون جميع مكونات هذا البروتين متوفرة على سطح الكوكب الأحمر.

المصدر: نوفوستي