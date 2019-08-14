الهند تستعين بروسيا للحصول على معدات فضائية

أعلنت مصادر مطلعة في وكالة "روس كوسموس" أن الهند ستستعين بروسيا للحصول على معدات الفضاء.

وقال المدير العام لشركة "زفيزدا" الروسية، سيرغي بوزدنياكوف: "إن الهند تتحضر لإرسال رحلات مأهولة وغير مأهولة إلى مدار الأرض في إطار برنامجها الوطني للفضاء، ولهذا الغرض طلبت من روسيا المساعدة في الحصول على بعض المعدات الضرورية لهذه الرحلات".

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وأشار بوزدنياكوف إلى أن الهند تعمل حاليا على تطوير بزات فضائية خاصة لروادها وبعض المعدات اللازمة لبقاء الرواد في الفضاء، لكن عمليات التطوير لن تنتهي قبل عام 2022 ورحلاتها الفضائية باتت قريبة، لذا توجهت إلى وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بطلب لتزويدها بما يلزمها من بزات فضائية، ومعدات تنفس وأدوات إطفاء وغيرها من الأدوات اللازمة للرواد في الفضاء.

ومن جانبه قال رئيس مركز تدريب رواد الفضاء في روسيا، بافل فلاسوف: إن روسيا مستعدة لاختبار وتدريب الرواد الذين سترسلهم الهند إلى الفضاء في إطار برنامجها الوطني الفضائي.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تستعد لإرسال 3 رواد إلى الفضاء (رجلان وامرأة)، ومن المفترض أن ينطلق الرواد في رحلتهم خلال ديسمبر 2021.

المصدر: نوفوستي