روسيا تطلق صاروخ "بروتون" مع أقمار أمريكية وأوروبية

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" عن موعد إطلاق صاروخ "بروتون" الروسي الذي سيحمل أقمارا أجنبية إلى الفضاء.

وتبعا للمصادر فإن إطلاق صاروخ "بروتون-إم" الذي سيحمل قمر الاتصالات الأوروبي Eutelsat 5 West B، وقمرا تابعا لمنظومة Mission Extension الأمريكية سيجري من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان في الـ 30 من سبتمبر المقبل.

وكان بيان صادر عن "روس كوسموس" قد ذكر أن الصاروخ قد نقل من مركز خرونيتشيف الروسي الصناعي إلى قاعدة "بايكونور"، وأن الخبراء في القاعدة بدأوا بالتحضير لعملية الإطلاق.

وستطلق هذه الأقمار بموجب عقود موقعة بين مركز "خرونيتشيف" وشركة International Launch Services العالمية المتخصصة بشؤون الرحلات الفضائية التجارية، والتي شاركت ما بين 1996 و2018 في إطلاق 96 صاروخا من نوع "بروتون".

وكانت روسيا قد أعلنت العام الجاري عن إطلاق صاروخين من نوع "بروتون-إم"، وتتحضر لإطلاق 4 صواريخ أخرى، ستحمل إلى الفضاء أقمارا صناعية أجنبية منها Eutelsat 5 وWest B وMEV-1.

المصدر: نوفوستي