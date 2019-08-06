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شاهد طعام الرائد الإماراتي المتجه إلى المحطة الفضائية "فيديو"

الفضاء

شاهد طعام الرائد الإماراتي المتجه إلى المحطة الفضائية
twitter/MBR Space Centre
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي التابعان لمركز محمد بن راشد للفضاء
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نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورا جديدة للأطعمة التي سيتناولها الرائد الإماراتي الذي سينطلق في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية قريبا.

ومن بين الصور التي نشرها المركز في تغريدة على "تويتر"، صور لوجبات من الدجاج على شكل معجون موضوعة في عبوات كمعاجين الأسنان، وصور لطبق من لحم الغنم مع الخضار، وطبق من المعكرونة مع عجة البيض.

وأشار المركز إلى رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، من المفترض أن ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-15" في الـ 25 من سبتمبر القادم، برفقة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، ليمضي على متن المحطة 8 أيام سيجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض في الـ 3 من أكتوبر العام الجاري.

 

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ويقوم أول رائد إماراتي برحلته إلى المحطة الفضائية الدولية، ضمن اتفاقية وقعها مركز محمد بن راشد للفضاء مع وكالة "روس كوسموس" الروسية في يونيو 2018، تلتزم فيها روسيا بإيصال الرائد الإماراتي إلى المحطة وإعادته إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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