شاهد طعام الرائد الإماراتي المتجه إلى المحطة الفضائية "فيديو"

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورا جديدة للأطعمة التي سيتناولها الرائد الإماراتي الذي سينطلق في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية قريبا.

ومن بين الصور التي نشرها المركز في تغريدة على "تويتر"، صور لوجبات من الدجاج على شكل معجون موضوعة في عبوات كمعاجين الأسنان، وصور لطبق من لحم الغنم مع الخضار، وطبق من المعكرونة مع عجة البيض.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) 5 августа 2019 г.

وأشار المركز إلى رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، من المفترض أن ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-15" في الـ 25 من سبتمبر القادم، برفقة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، ليمضي على متن المحطة 8 أيام سيجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض في الـ 3 من أكتوبر العام الجاري.

قضى هزاع المنصوري وسلطان النيادي في مدينة النجوم، روسيا ما بين ساعة إلى ساعتين يومياً لمدة أسبوع في تذوق أطعمة رواد الفضاء من بين نحو 200 نوع مختلف وتقييم كل منها، حيث سيتم إعداد قائمة يومية لرائد الفضاء الإماراتي من الأطعمة التي تم اختيارها. pic.twitter.com/emlCJfx6bw — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) 5 августа 2019 г.

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ويقوم أول رائد إماراتي برحلته إلى المحطة الفضائية الدولية، ضمن اتفاقية وقعها مركز محمد بن راشد للفضاء مع وكالة "روس كوسموس" الروسية في يونيو 2018، تلتزم فيها روسيا بإيصال الرائد الإماراتي إلى المحطة وإعادته إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي