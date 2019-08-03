روسيا تطلق 4 صواريخ من "فوستوتشني" العام القادم

أكد رئيس وكالة "روس كوسموس" أن روسيا عازمة على إطلاق عدة صواريخ من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية العام القادم.

وخلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال روغوزين: "تعتزم روس كوسموس العام القادم إطلاق 4 صواريخ على الأقل من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية.. ومن المفترض أن يزيد عدد عمليات الإطلاق من هذه القاعدة على مر السنوات القريبة القادمة، البنية التحتية والظروف جميعها مهيئة لإطلاق الصواريخ من هناك".

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وكان روغوزين قد أشار سابقا إلى أن روسيا ستعتمد قاعدة "فوستوتنسي" الروسية بدلا من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء العام المقبل، كون "منصة غاغارين" الموجودة في "بايكونور" ستخضع لعمليات إصلاح وتحديث قد تستغرق عاما كاملا، وستعتمد على منصة واحدة فقط لإطلاق الصواريخ، ما سيزيد الضغط عليها.

أما نائب قائد القوات الفضائية الروسية، إيغور موروزوف، فقد أكد أن بلاده قد تتخلى عن قاعدة "بايكونور" نهائيا لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية العسكرية، وستستبدلها بقاعدة "بليستسك" التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي