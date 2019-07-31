أمريكا الشمالية على موعد مع "القمر الأسود" النادر!

تشهد أمريكا الشمالية يوم 31 يوليو ظاهرة سماوية نادرة تعرف باسم "القمر الأسود" (على غرار القمر الجديد)، الذي ظهر آخر مرة في عام 2016.

واعتمادا على موقع الساحل، سيظهر القمر الأسود في 31 يوليو (على الساحل الشرقي)، أو في 1 أغسطس.

EarthSky.org

وبالإضافة إلى كونه ثاني اثنين من الأقمار الجديدة، كشفت EarthSky أن الأقمار السوداء يمكن أن تعبر أيضا عن عدم وجود اكتمال للقمر خلال شهر واحد- وهو أمر نادر الحدوث (يحدث مرة واحدة كل 10 سنوات).

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ويعرف الوصف الأخير القمر الأسود بأنه القمر الجديد الثالث في موسم يتكون من 4 أقمار جديدة.

وبينما لا يوجد فرق حقيقي بين القمر الأسود والقمر الجديد المنتظم، بخلاف حقيقة ظهوره للمرة الثانية في شهر واحد، فإن التقاء العوامل القمرية الأخرى سيجعل الظاهرة المنتظرة ملحوظة بطرق أخرى.

ويلاحظ EarthSky أن القمر الجديد يعد أيضا قمرا فائقا، ما سيحدث تأثيرا كبيرا على المد والجزر.

وعلى الرغم من أن تأثيرات المد والجزر قد تكون كبيرة، إلا أن المشهد "البصري" سيكون أقل وضوحا إلى حد ما.

المصدر: ديلي ميل