حجم النفايات الفضائية الذي يسقط على الأرض يوميا

أعلن بوريس شوستوف، المدير العلمي لمعهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زهاء 100 طن من الغبار الفضائي والنيازك تسقط يوميا على الأرض.

وقال شوستوف، نعمل في روسيا حاليا على وضع مشروع برنامج وطني لدراسة مشكلات وطرق مواجهة التهديدات الفضائية، مثل خطورة الكويكبات والمذنبات والنفايات الفضائية. الهدف من البرنامج تعزيز دور روسيا الدولي في الحماية من التهديدات الفضائية.

وأضاف، تساهم روسيا حاليا في كشف مخاطر الكوكبات والمذنبات بنسبة0.1% فقط، في حين أن المساهمة الرئيسية في هذا المجال هي للولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

ويقول، "وفقا للحسابات يسقط على الأرض يوميا زهاء 100 طن أي سنويا نحو 30 ألف طن من النفايات الطبيعية أي الغبار والنيازك". وأضاف موضحا، مقارنة بهذا، فإن النفايات الفضائية الصناعية (أقمار صناعية، مراحل الصواريخ وحطام المعدات والأجهزة الفضائية) أقل بكثير، إذا أخذنا بالاعتبار وجود أقل من 8 آلاف طن من النفايات الصناعية في كل مدار. ولكن النفايات الفضائية لا تشكل الخطر الأكبر على الأرض، بل على المركبات الفضائية والأقمار الصناعية العاملة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي