مركبة الشحن "بروغريس" تنفصل اليوم عن المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-11" سوف تنفصل عن القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية يوم الاثنين في الساعة 13.44 بتوقيت موسكو.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد أعلنت أن مركبة الشحن الروسية سوف تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية اليوم، بينما أشار موقع الوكالة إلى أن رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، قد وضع المعدات التي تمت إزالتها من المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة.

ووفقا للمصادر الروسية، فسوف تطلق محركات كبح سرعة المركبة الساعة 16.50 بتوقيت موسكو، لتدخل إلى الغلاف الجوي وتحترق، وتسقط أجزائها غير المحترقة الساعة 17.32 في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

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ويذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-11" كانت قد أطلقت إلى الفضاء، 4 أبريل الماضي، والتحمت في نفس اليوم بالمحطة الفضائية الدولية، بعد زمن قياسي قدره 3 ساعات و21 دقيقة.

المصدر: نوفوستي