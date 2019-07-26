الصين تنجح بإطلاق دفعة من الأقمار الجديدة إلى الفضاء

نجحت الصين صباح الجمعة 26 يوليو الجاري في إيصال مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مداراتها الفضائية المحددة.

وقالت مصادر في المؤسسة الصينية لعلوم تقنيات الفضاء "إن صاروخ Long March-2C انطلق صباح يوم الجمعة من قاعدة شيتشانغ في سيتشوان الصينية، في تمام الساعة 11:57 بالتوقيت المحلي (6:57 بتوقيت موسكو)، حاملا على متنه 3 أقمار صناعية صينية إلى الفضاء".

وأكدت المصادر أن الصاروخ وصل بعد دقائق من إطلاقه إلى الارتفاع المحدد، وانفصلت عنه الأقمار الصناعية الثلاثة لتدخل مدارها الفضائي بنجاح.

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ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار التي تنتمي إلى أسرة أقمار Yaogan-30 في الفضاء لعدة سنوات، وتزود الخبراء الصينيين بمعلومات تتعلق بالغلاف المغناطيسي للأرض، وتعمل أيضا كأقمار للاستشعار عن بعد.

وتأتي عملية إطلاق هذه الأقمار بعد مدة من إطلاق الصين لقمر اتصالات جديد، أرسلته إلى الفضاء في 25 يونيو الفائت لينضم إلى منظومة "بايدو" الملاحية الفضائية، وبعد أن نجحت في الـ 30 من أبريل المنصرم بإيصال قمرين صناعيين إلى مدارهما، طورتهما للأهداف العلمية.

المصدر: نوفوستي