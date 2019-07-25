شاهد.. حريق جديد يطال "مركبة المريخ" الأمريكية!

أكد موقع Space.com أن حريقا أصاب مركبة Starhopper الفضائية الأمريكية أثناء اختبارات أجرتها عليها الشركة المصنعة مؤخرا.

وتبعا للمعلومات فإن الحادث وقع في الـ 24 من يوليو الجاري في أحد المواقع التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية في بوكا تشيكا بيتش.

وكان من المقرر أن تقلع مركبة Starhopper في الهواء لترتفع إلى علو 20 مترا تقريبا، لكن عطلا أصابها أدى إلى فشل عملية الإقلاع، ليلاحظ الخبراء بعدها ظهور عمود من اللهب والدخان يخرج منها ويختفي بعد لحظات.

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وتبعا لموقع "ميرور" فإن الأضرار التي أصابت المركبة خفيفة نسبيا، وستعمل الشركة المصنعة على إصلاحها قريبا.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع فقط من حادث آخر مماثل أصاب نفس المركبة، عندما اشتعلت فيها النيران أثناء اختبارات محرك Raptor الذي صمم ليعمل فيها.

وتعمل شركة "سبيس إكس" على تطوير هذه المركبة لتعتمدها في نقل الرواد والبضائع في الرحلات الفضائية البعيدة التي ستجري مستقبلا، وخصوصا الرحلات التي ستتجه نحو كوكب المريخ، حيث من المفترض أن تحمل على صواريخ Starship التي طورت خصيصا لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي