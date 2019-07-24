إلى متى ستستمر روسيا بتزويد أمريكا بمحركات الصواريخ؟

نقلت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أخبارا تشير إلى متى ستستمر روسيا بتزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ الفضائية.

وقال المدير العام لشركة "إينيرغوماش" الروسية، إيغور أربوزوف: "نحن مستمرون بتسليم الأمريكيين محركات صواريخ الفضاء RD-180 و RD-181 وفقا للعقود الموقعة معهم مسبقا، وتسليمهم لتلك المحركات ما بعد 2021 سيعتمد على قدرتهم في استخدام محركات أمريكية يمكنها أن تحل محل المحركات الروسية".

وأضاف "نحن نعمل مع الجانب الأمريكي وفق عقود موقعة لعامي 2020 و2021.. بالطبع نسعى لضمان استمرار هذه التعاون في المستقبل، هناك نواح كثيرة قد تؤثر على هذا التعاون، والأمر لا يقف عند رغبتنا في استمراره فقط، بل بإمكانيات شركائنا في تطوير محركات أمريكية سيعتمدون عليها في إطلاق صواريخهم إلى الفضاء".

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وأشار إلى أن الصواريخ الفضائية الأمريكية من نوع "أطلس-3" و"أطلس-5" والتي تعتمد على المحركات الروسية قد استخدمت للقيام بـ 85 مهمة فضائية منذ العام 1999، وأن الولايات المتحدة تسلمت 116 محركا من نوع RD-180 وRD-181حتى اليوم.

وكانت وكالة "روس كوسموس" الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تسلمت في الـ 25 من يونيو الماضي 3 محركات جديدة لصواريخ الفضاء من نوع RD-180، كان قد جرى الاتفاق على تسليمها مسبقا.

وأوضحت أن روسيا ستتابع تصدير محركات RD-180 إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن صفقة عقدت بين الجانبين عام 1997 بلغت قيمتها مليار دولار، وتنص على تزويد أمريكا بـ 101 محركا من هذا النوع.

المصدر: نوفوستي