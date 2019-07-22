 
مباشر

عالم بريطاني يرصد حدثا فضائيا مثيرا من فناء منزله (فيديو)

الفضاء

عالم بريطاني يرصد حدثا فضائيا مثيرا من فناء منزله (فيديو)
pexels.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5og

تمكن العالم وخبير صناعة التلسكوبات البريطاني، مارتن ليس، من توثيق مشهد مثير يتعلق بمحطة الفضاء الدولية، باستخدام تلسكوب صغير موضوع في فناء منزله بضواحي لندن.

ويظهر في الفيديو الذي نشره العالم في تغريدة على "تويتر" لحظة اقتراب مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-13" من المحطة الفضائية الدولية واتخاذها وضعية الاستعداد للالتحام بها في الفضاء.

إقرأ المزيد
طاقم
طاقم "سويوز" الروسية يصل محطة الفضاء

وأشار العالم إلى أن الفيديو التقط مساء الـ 21 من يوليو الجاري، في تمام الساعة 23:40 بتوقيت لندن، ودقة الصورة غير عالية كونه استخدم تلسكوبا شخصيا في توثيقه.

وكانت مركبة "سويوز" قد انطلقت على متن صاروخ "سويوز إف غي" من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان في 20 يوليو الجاري عند الساعة 19:28 بتوقيت موسكو، حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندرو مورغان التابع لوكالة "ناسا"، والإيطالي لوكا بارميتانو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: لايف. رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

100 عام من العمل.. احتفال من نوع خاص في موسكو