عالم بريطاني يرصد حدثا فضائيا مثيرا من فناء منزله (فيديو)

تمكن العالم وخبير صناعة التلسكوبات البريطاني، مارتن ليس، من توثيق مشهد مثير يتعلق بمحطة الفضاء الدولية، باستخدام تلسكوب صغير موضوع في فناء منزله بضواحي لندن.

ويظهر في الفيديو الذي نشره العالم في تغريدة على "تويتر" لحظة اقتراب مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-13" من المحطة الفضائية الدولية واتخاذها وضعية الاستعداد للالتحام بها في الفضاء.

Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!

Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50thpic.twitter.com/VRrEnugvcD — Martin Lewis (@SkyInspector) 21 июля 2019 г.

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وأشار العالم إلى أن الفيديو التقط مساء الـ 21 من يوليو الجاري، في تمام الساعة 23:40 بتوقيت لندن، ودقة الصورة غير عالية كونه استخدم تلسكوبا شخصيا في توثيقه.

وكانت مركبة "سويوز" قد انطلقت على متن صاروخ "سويوز إف غي" من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان في 20 يوليو الجاري عند الساعة 19:28 بتوقيت موسكو، حاملة على متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندرو مورغان التابع لوكالة "ناسا"، والإيطالي لوكا بارميتانو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: لايف. رو