احتراق مختبر فضائي أثناء دخوله الغلاف الجوي! (فيديو)

احترق مختبر الفضاء الصيني "تيانغونغ-2"، أثناء عودته لدى دخوله الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة جنوب المحيط الهادئ.

ونشر تلفزيون الصين المركزي China Global Television Network فيديو احتراق المختبر الفضائي، الذي صورته كاميرا مثبتة على متن طائرة مسيرة، في "يوتيوب".

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واحترقت معظم أجزاء مختبر "تيانغونغ-2" الفضائي في الغلاف الجوي، لدى دخوله المدار القريب من الأرض، وفقا لما خطط له، وسقطت أجزاء صغيرة متبقية منه في "منطقة آمنة" في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

وأطلق مختبر "تيانغونغ-2" الفضائي في سبتمبر 2016 في المدار القريب من الأرض ليعمل لفترة عامين. ويتكون من وحدة مختبر ووحدة موارد.

ويبلغ طول المختبر بالكامل 10.4 متر، وطول القطر الأقصى 3.35 متر، ووزنه 8.6 طن. وتمكن المختبر من إنجاز أهم مهمتين له، وهما الالتحام بمكوك " شانجو" المأهول وبشاحنة " تانجو" وهذا ما تم انجازه. كما استخدم لإجراء مختلف التجارب التقنية والعلمية في الفضاء.

المصدر: لينتا. رو