علماء الفلك اليابانيون لم يجدوا أي دليل لزيارة أغراب لكوكبنا

يساهم علماء الفلك في اليابان بنشاط كبير في البحث عن وجود حياة على كواكب أخرى، بيد أنهم إلى الآن لم يجدوا أي دليل يشير إلى زيارة كائنات من الفضاء الخارجي.

صرح البروفيسور هيتوسي ياماوكا من المرصد الفضائي الياباني في تصريح لوكالة "نوفوستي"، "نحن نهتم جدا في البحث عن الحياة على كواكب أخرى. ولدينا معهد مختص (المركز الفلكي الحيوي)، تتركز جهوده في البحث عن الكواكب الخارجية، التي تسمح ظروفها بنشوء الحياة".

ووفقا له "جميع الباحثين يعتقدون بوجود الحياة خارج كوكب الأرض، ولكن ليس بينهم من يثق بزيارة الأجانب للأرض". ويضيف مؤكدا، "نحن لم نلحظ شيئا".

وقال، ربما توجد على الكواكب الواقعة خارج المنظومة الشمسية كائنات حية، إذا كان هناك أكسجين وماء في حالة سائلة، "العديد من علماء الفلك يهتمون بكوكب "بروكسيما" Proxima b حيث تتوفر الظروف الملائمة لوجود الماء السائل، لأن قطر مداره موات لذلك". هذا الكوكب وفقا له يبعد عن الأرض 4.3 سنة ضوئية.

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ويضيف البروفيسور الياباني، "لقد تم اكتشاف نحو مئة كوكب مماثل في الوقت الحاضر، لعل منها ما تكون ملائمة للحياة. بعضها اكتشفها اليابانيون. ولكن تتطلب دراستها إنشاء تلسكوبات جديدة".

وأشار البروفيسور ياماوكا إلى أنه بالتعاون مع زميله نيقولاي ساموس من روسيا إلى جانب علماء فلك آخرين يدرسون النجوم المتغيرة لوضع أطلس لها، وقد تم حتى الآن اكتشاف زهاء 50 ألف نجم متغير، ربما تفيد في تحديد ظروف نشأة الكون.

المصدر: نوفوستي