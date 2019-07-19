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روسيا تستعد لإرسال الرواد الجدد إلى المحطة الفضائية

الفضاء

روسيا تستعد لإرسال الرواد الجدد إلى المحطة الفضائية
twitter/roscosmos
صاروخ "سويوز- إف غي" الفضائي الروسي
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باشر الخبراء في قاعدة "بايكونور" الفضائية بتحضير الصاروخ ومركبة الفضاء اللذين سينقلان الرواد الجدد إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في "بايكونور" نقلوا صاروخ "سويوز- إف غي" مع مركبة "سويوز إم إس-13" من قسم الاختبارات في القاعدة وثبتوهما على المنصة المخصصة لقاعدة الإطلاق.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ مع المركبة المأهولة من قاعدة "بايكونور" الفضائية يوم السبت 20 يوليو الجاري، في تمام الساعة 19:28 بتوقيت موسكو، وبعد دقائق من الإطلاق من المفترض أن تكون " سويوز إم إس-13" قد أصبحت في المدار المحدد، حيث ستنفصل عن المرحلة الثالثة للصاروخ وتتابع رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية، لتصل إليها في الـ 21 من يوليو في تمام الساعة 1:50 بتوقيت موسكو.

وستحمل هذه المركبة إلى محطة الفضاء الدولية كلا من: رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، ورائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، والرائد الأمريكي أندرو مورغان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة ستكون الثالثة للروسي سكفورتسوف إلى محطة الفضاء الدولية، والرحلة الثانية للإيطالي لوكا بارميتانو، الذي ذهب أول مرة إلى المحطة عام 2013، وستكون الأولى من نوعها للأمريكي أندرو مورغان.

ومن المفترض أن يمضي سكفورتسوف و بارميتانو 201 يوما على متن المحطة، ليعودا إلى الأرض في السادس من فبراير 2020، أما مورغان فمن المفترض أن يبقى على متن المحطة 256 يوما.

المصدر: نوفوستي

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