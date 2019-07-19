"روس كوسموس" تناقش مع "ناسا" مسألة إطلاق رواد الفضاء على المركبات الجديدة

تناقش مؤسسة "روس كوسموس" مع "ناسا" شروط وموعد رحلات رواد الفضاء الروس على المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة ضمن الطواقم المختلطة.

قال مصدر في "ناسا" أثناء رده على سؤال لوكالة نوفوستي، فيما إذا كان رواد الفضاء الروس سيطيرون عام 2021 على المركبات الفضائية الجديدة، "تجري حاليا مناقشة مسألة الرحلات التجارية وتوزيع المقاعد".

وكان مصدر قد أعلن سابقا لوكالة نوفوستي، أن أول طاقم لرواد الفضاء سيطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة في ربيع عام 2020، ولكنه لم يحدد نوع المركبة.

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كما كان الجانبان الروسي والأمريكي قد أعربا عن رغبتهما في الاحتفاظ بشكل الطواقم المختلطة حتى بعد المباشرة باستخدام المركبات الفضائية الجديدة. أي يستمر رواد الفضاء الأمريكيون في استخدام المركبات الروسية ورواد الفضاء الروس باستخدام المركبات الأمريكية الجديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تستخدم منذ عام 2011 المركبات الفضائية الروسية لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي