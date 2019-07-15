الكشف عن خطط "ناسا" في إرسال الرواد نحو المحطة الفضائية

كشفت مصادر مطلعة في مجال الفضاء عن خطط وكالة "ناسا" الأمريكية في إرسال المركبات المأهولة نحو محطة الفضاء الدولية.

وتبعا للمصادر فإن الأمريكيين ومنذ العام 2011 ، بعد أن أوقفوا العمل ببرنامج Space Shuttle لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، بدأوا بتطوير مركبات جديدة لنقل الرواد إلى الفضاء لكسر الاحتكار الروسي في هذا المجال، وإيجاد منافس لمركبات "سويوز".

وأوضحت المصادر أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية طوّرت مركبة Crew Dragon، واختبرتها على مدى السنوات القليلة الماضية، وأرسلتها في رحلة اختبارية نحو المحطة الفضائية الدولية لهذا الغرض في مارس الفائت، استعدادا لإرسالها في رحلة مأهولة نحو المحطة 15 نوفمبر القادم.

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أما شركة "بوينغ" فطورت هي الأخرى مركبة Starliner، وأخضعتها لعدد من التجارب، وتخطط لإطلاقها في أول رحلة تجريبية نحو المحطة في سبتمبر القادم، استعدادا لإطلاقها في رحلة مأهولة أخرى في 30 نوفمبر هذا العام.

وكانت مصادر مقربة من وكالة "ناسا" قد صرحت في وقت سابق أن أمريكا تخطط لإطلاق مركبة فضائية من صنعها نحو المحطة الفضائية الدولية في الـ 15 من نوفمبر المقبل، ستحمل هذه المركبة رائدي الفضاء، روبرت بينكين، ودوغلاس هيرلي.

كما استعرضت الوكالة مؤخرا اختبارات لنوع جديد من المركبات الفضائية تدعى Orion، من المخطط أن تحمل الرواد والمستلزمات نحو المحطة الفضائية في المستقبل أيضا.

المصدر" نوفوستي