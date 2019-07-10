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تعاون غير متوقع بين وكالة الفضاء الأوروبية و"باربي"!

الفضاء

تعاون غير متوقع بين وكالة الفضاء الأوروبية و
Gettyimages.ru Pier Marco Tacca / Contributor
سامانثا كريستوفوريتي
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تعاونت وكالة الفضاء الأوروبية مع "باربي" بهدف تشجيع الفتيات على أن يصبحن الجيل القادم من رواد وعلماء الفضاء والمهندسين الكونيين.

ويسلط التعاون غير المتوقع الضوء (إلى حد ما) على إنجازات سامانثا كريستوفوريتي، وهي رائدة الفضاء النشطة الوحيدة في أوروبا.

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وقالت إيزابيل فيرير، مديرة التسويق الأوروبية في "باربي": "نحن فخورون بإطلاق هذا التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية بهدف واضح: إلهام الفتيات لتصبحن الجيل القادم من رواد الفضاء والمهندسين وعلماء الفضاء. لقد أظهرت "باربي" للفتيات أنها يمكن أن تكون أي شيء، ما يتيح الفرصة لتفسير الأدوار المتنوعة من خلال الدمى وتجسيد عدد لا يحصى من المهن التي تشجع الخيال والتعبير عن الذات".

ولبدء التعاون، سيجري إصدار سلسلة من مقاطع الفيديو التحفيزية، التي تعرض فيها السيدة سامانثا لمحات عن مركز ESA European Astronaut في كولونيا، لفتيات من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وسيكون هناك محتوى يستهدف الأطفال على قناة "باربي" في موقع "يوتيوب"، لتسليط الضوء على إنجازات السيدة كريستوفوريتي.

وقالت إرسيليا فودو-سكاربيتا، كبيرة مسؤولي التنوع في وكالة الفضاء الأوروبية: "تشارك وكالتنا بقوة في تعزيز اهتمام الفتيات بمواضيع مهن الفضاء على وجه الخصوص. لذا نحن فخورون بإطلاق التعاون مع "باربي" لتشجيع الفتيات على الإيمان بأنفسهن، والتطلع إلى السماء والحلم بأعلى الدرجات".

واحتفالا بالتعاون، قدمت السيدة كريستوفورتي دمية "باربي" فريدة من نوعها، ترتدي بزة فضائية.

المصدر: ميرور

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