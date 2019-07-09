رواد "ناسا" إلى الفضاء المفتوح مجددا هذا العام

أعلنت مصادر في وكالة "ناسا" أن الرواد التابعين للوكالة والموجودين على متن المحطة الفضائية الدولية، سيخرجون في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح هذا العام.

وأوضحت المصادر أن المهمة التي سيخرج فيها رائدان أمريكيان من المحطة إلى الفضاء المفتوح من المفترض أن تجري في الـ 28 من أغسطس القادم.

ومن المخطط له أن يقوم رواد الفضاء خلال هذه المهمة بتحضير المنصة وتفقد الذراع الميكانيكية اللتين ستستقبلان المركبات الأمريكية التي ستنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية وتلتحم فيها.

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كما من المزمع أن يخرج الرواد من المحطة إلى الفضاء المفتوح 3 مرات أخرى في سبتمبر المقبل، لتبديل بعض البطاريات المثبتة على القسم الأمريكي من المحطة، والتي فاجأت الخبراء بخروجها عن الخدمة بعد فترة وجيزة من تركيبها.

ونهاية العام الجاري من المفترض أن يخرج الرواد من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في 5 مهمات، سيعملون خلالها على إصلاح الأعطال الموجودة في جهاز البحث عن المواد المضادة AMS-02، المثبتة على سطح المحطة.

المصدر: نوفوستي